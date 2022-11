Precedensowa interpretacja dyrektora KIS potwierdza w szerokim zakresie prawo do dwukrotnego odliczenia niektórych wydatków – nawet do 1 mln zł rocznie. Warunkiem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży w ciągu dwóch lat, ale teoretycznie może to być wzrost zaledwie o 1 zł rocznie.

Mowa o interpretacji z 14 lis topada 2022 r. (sygn. 0111 KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD). - Zawiera ona wiele precedensowych rozstrzygnięć, a wykładnia w niej zaprezentowana może stanowić cenne kompendium wiedzy dla wszystkich podatników planujących skorzystanie z ulgi - komentuje Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton. Podkreśla, że przepisy o uldze są w wielu miejscach niejasne, a czasem wręcz absurdalne. Niemniej - jak twierdzi ekspert - najnowsza interpretacja jest co do zasady bardzo korzystna dla podatników i może skutkować większym zainteresowaniem samą ulgą. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w niej m.in., że: