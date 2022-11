Spytała o to kobieta , która chce zawrzeć z córką – przed notariuszem – umowę nieodpłatnej służebności mieszkania. Służebność ma być ustanowiona na domu jednorodzinnym, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku dla nabywców z I grupy podatkowej (obecnie 10 434 zł). Nieruchomość należy do córki i jej męża, a małżonków łączy wspólność majątkowa. Mąż córki nie będzie stroną umowy, ale zaakceptuje ustanowienie służebności, co potwierdzi pisemne oświadczenie w formie notarialnej.