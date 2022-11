Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że nie jest to przeszkodą do odliczania od przychodu wartości diet z tytułu odbywanych przez przedsiębiorcę podróży służbowych. Zwrócił uwagę na to, że nowy art. 21b ustawy o transporcie drogowym nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy