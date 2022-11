Stawka 20-proc. podatku powyżej 10 tys. zł zysku, która może wejść w życie, byłaby wyższa od europejskiej średniej, ale w niektórych krajach podatek ten sięga nawet ponad 40 proc. Przykładem jest Dania, gdzie podatki ogólnie należą do bardzo wysokich i tak jest również w przypadku zysków kapitałowych. Zyski ze sprzedaży akcji do 57,2 tys. koron duńskich (przy obecnym kursie to ponad 36 tys. zł) opodatkowane są 27 proc. Powyżej tej granicy stawka wynosi 42 proc. Z danych Tax Foundation wynika, że Dania znalazła się na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o wysokość opodatkowania zysków kapitałowych. Na drugim miejscu jest Norwegia (35,2 proc.), a następnie ex aequo Finlandia i Francja (34 proc.). W Wielkiej Brytanii podatek od zysków kapitałowych wynosi 20 proc. Istnieje jednak kwota wolna, od której nie trzeba płacić daniny. Jeśli w tym roku zyski kapitałowe nie przekroczą 12,3 tys. funtów (66 tys. zł), podatek wynosi zero. Kwota wolna jest w tym roku taka sama jak w poprzednim, ale wcześniej co roku była podwyższana. W 2015 r. wynosiła 11 tys. funtów. W niektórych krajach nie trzeba jednak płacić za zyski z giełdy. Przykładem jest Szwajcaria, gdzie - o ile osoba fizyczna nie kwalifikuje się jako profesjonalny inwestor - nie musi płacić podatku. Podobnie jest w Belgii.