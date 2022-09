Duże przedsiębiorstwa wielonarodowe będą musiały publikować sprawozdania, w których pokażą, ile podatku dochodowego płacą w poszczególnych krajach – tak zapisano w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zostały one wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i wynikają z dyrektywy 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Nowe obowiązki będą dotyczyć jednostek dominujących grup kapitałowych i samodzielnych jednostek, jeżeli ich przychody (skonsolidowane przychody w przypadku grup kapitałowych) przekroczą w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro. Obecnie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe informacje na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz informacje związane z podatkami w podziale na kraje przekazują organom podatkowym. Po zmianie przepisów będą miały obowiązek tworzenia i publikacji sprawozdania o podatkach dochodowych w podziale na kraje.