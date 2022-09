We wniosku o interpretację bank przekonywał, że taka ugoda oznacza, że zobowiązanie zostało umorzone. Mógłby więc zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT . Twierdził również, że skoro po zawarciu ugody zostanie zakończone postępowanie upadłościowe, będzie mógł uznać, że jest to prawidłowo udokumentowana nieściągalna wierzytelność, którą można zaliczyć do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o CIT.