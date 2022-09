Wszystko dlatego, że chodziło o interpretacje indywidualne. WSA w Krakowie w wyroku z 16 września br. (sygn. akt I SA/KR 488/22, nieprawomocny) wyjaśnił, że w tym trybie – skargi na interpretację – nie jest właściwy do oceny zgodności przepisów podatkowych z konstytucją. Sąd wskazał, że może dokonać takiej oceny, jeśli trafi do niego skarga na decyzję wymiarową. A ostatecznie właściwym do zbadania zgodności przepisów z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny.