Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mogą opłacać ryczałt od przychodów z najmu od początku 2021 r. Wynika to z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Podatek jest płacony wyłącznie od przychodu, który nie może być pomniejszony o jakiekolwiek koszty. Zarówno w przypadku najmu prywatnego, jak i firmowego wynajmujący często umawia się z najemcą, że sam będzie opłacał media (prąd, gaz czy wodę). Kwoty te najemca jednak zwraca. W praktyce wynajmujący przedsiębiorca otrzymuje fakturę np. od zakładu energetycznego, a następnie refakturuje wykazane na niej koszty na najemcę. Ten zgodnie z wcześniejszą umową wpłaca taką kwotę wynajmującemu i ponosi w ten sposób jej ekonomiczny ciężar. Jeszcze w ubiegłym roku fiskus twierdził, że środki przekazane przez najemcę na podstawie refaktury nie są przychodem przedsiębiorcy. Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 28 października 2021 r. (sygn.0113-KDIPT2-1.4011.677.2021.2.ISL), w której stwierdzono, iż nie mieszczą się one w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.), ani nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Nie ma więc mowy o opodatkowanym przychodzie.

- Nie jest prawidłowe językowo, bo art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT odnosi się do określonej sytuacji faktycznej, tj. zaliczenia wydatków do kosztów, a nie do sytuacji prawnej, czyli możliwości prawnej zaliczenia określonego wydatku do kosztów. Nie ma zaś wątpliwości, że przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu - podkreśla ekspert.