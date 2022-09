Sprawa dotyczyła właściciela dwóch działek. Jedna była gruntem leśnym, na drugiej znajdował się budynek gospodarczy, w którym właściciel trzymał traktor i wóz. Mężczyzna przekonywał, że budynek ten służy do działalności leśnej, bo maszyny, które w nim trzyma, służą mu m.in. do usuwania drzew chorych i nadmiernie zagęszczonych. Uważał więc, że budynek ten powinien być zwolniony z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten przewiduje zwolnienie dla budynków gospodarczych lub ich części, gdy służą one działalności leśnej lub rybackiej.