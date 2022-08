Zakwaterowanie pracowników w pobliżu miejsca pracy to ich przychód. Do 500 zł miesięcznie jest on zwolniony z PIT. Powyżej tej kwoty pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT - potwierdził po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o pracownika budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki na terenie całego kraju, czasem nawet kilkaset kilometrów od siedziby firmy. Spółka oddelegowuje tam pracowników, pokrywając im koszty zakwaterowania w hotelach, hostelach i prywatnych kwaterach. Początkowo pracownik uważał, że cała kwota przeznaczona na jego zakwaterowanie jest zwolniona z PIT , niezależnie od jej wysokości. Potem zmienił zdanie i twierdził, że w ogóle nie jest to dla niego przychód. Argumentował, że zakwaterowanie go w innej miejscowości leży wyłącznie w interesie pracodawcy, on sam nie ma z tego tytułu żadnej korzyści majątkowej.