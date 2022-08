W VAT wierzyciel musi pilnować, w którym momencie upłynął 90. dzień od umówionego terminu zapłaty. W przepisach o podatku dochodowym nie ma takiego wymogu, bo użyto w nich sformułowania „począwszy od”. Ale to niejedyna różnica. [tabela 1] Nadal w podatku dochodowym ‒ inaczej niż w VAT - obowiązują korzystne, antycovidowe rozwiązania dotyczące rozliczania ulgi na złe długi i to zarówno w odniesieniu do wierzycieli, jak i dłużników. Będzie tak jeszcze do końca 2022 r.

Tabela 1. Różnice w warunkach dotyczących korzystania