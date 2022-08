Sędzia nie może rozstrzygać danej sprawy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności. Ale nie wtedy, gdy według podatnika nie zna się on na prawie podatkowym. Od oceny tego jest sąd wyższej instancji – orzekł NSA.

Chodziło o podatnika, który domagał się wyłączenia ze składu sędziowskiego dwojga sędziów orzekających na stałe w II Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Podatnik tłumaczył, że jego sprawa (z zakresu PIT) jest wyjątkowo skomplikowana i powinna być rozpoznana przez sędziów zajmujących się problematyką podatkową. Domagał się, by byli to sędziowie orzekający w wydziale podatkowym. Powołał się na art. 45 Konstytucji RP, który w ustępie 1 mówi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.