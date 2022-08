Sprawa dotyczyła udziałowca spółki jawnej, w której podatnikiem PIT są wspólnicy, a nie spółka. Każdy ze wspólników oblicza więc swój dochód ze spółki proporcjonalnie do udziałów w niej i płaci co miesiąc zaliczki na PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Mężczyzna zlecił to jednak służbom finansowo-księgowym spółki. Chciał, aby to one wyliczały kwotę jego podatku i przelewały ją bezpośrednio z konta spółki na konto urzędu skarbowego. Chodziło o kwoty znacznie przekraczające 1000 zł. Mężczyzna chciał się upewnić, że takie rozwiązanie jest możliwe. Podkreślił, że wpłata będzie miała charakter wyłącznie techniczny, a spółka odgrywa w tym przypadku jedynie rolę „wyręczyciela podatkowego”, a więc wpłaca za niego podatek do urzędu skarbowego.