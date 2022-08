Chodziło o udziałowców spółki kapitałowej z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, która była wspólnikiem amerykańskich spółek LLC (Limited Liability Company) założonych według prawa stanu Floryda. Spółki LLC zajmowały się wynajmem nieruchomości komercyjnych i zarządzaniem nimi oraz były właścicielami wielu hoteli i moteli. Zgodnie z amerykańskimi przepisami są one traktowane jak spółki osobowe, a więc to wspólnicy, a nie sama spółka płacą podatek od uzyskiwanych dochodów. To oznaczało, że wspólnik, czyli spółka z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, która dla polskich udziałowców była zagraniczną spółką kontrolowaną (ang. controlled foreign company – CFC), płacił 35-procentowy amerykański CIT. Polscy udziałowcy musieli zaś płacić od dochodów CFC 19-procentowy podatek na zasadach określonych w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.