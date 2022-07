Chodziło o podatnika, który po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2016 r. w sprawie ROZ-ŚWIT (sygn. C-418/14) domagał się wznowienia postępowania sądowego we własnej sprawie. Wszystko zaczęło się w 2009 r., kiedy mężczyzna sprzedał olej opałowy, ale nie uzyskał oświadczeń od nabywców o jego przeznaczeniu. Zgodnie z ówczesnymi przepisami oznaczało to, że musi zapłacić akcyzę według stawki właściwej dla oleju napędowego, dużo wyższej niż dla oleju opałowego. Podatnik nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który w 2011 r. ją oddalił. Wyrok stał się prawomocny. W 2016 r. TSUE orzekł jednak, że jeśli nie ma wątpliwości, że sprzedany olej został przeznaczony do celów opałowych, nie można wymagać od podatnika zapłaty wyższej stawki tylko z tego powodu, że nie uzyskał on od nabywców stosownych oświadczeń.