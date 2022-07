Chodziło o spółkę, która świadczy usługi na rzecz kontrahenta (transakcje 1). Za otrzymywane usługi płaci on oczywiście wynagrodzenie, przy czym nie są to podmioty powiązane. Łączna wartość transakcji między nimi w 2021 r. przekroczyła 500 tys. zł. Wątpliwości spółki dotyczyły tego, czy musi sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych do transakcji z kontrahentem zrealizowanych w 2021 r. Kontrahent dokonywał bowiem w tym samym roku rozliczeń z osobą fizyczną, która mieszka w jednym z rajów podatkowych (transakcje 2). Osoba ta jest beneficjentem rzeczywistym kontrahenta w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Z kolei jeśli chodzi o płatności za usługi na rzecz spółki, to ich rzeczywistym właścicielem (zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o CIT) jest spółka.