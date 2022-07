Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości należy regulacje tej ustawy stosować także w odniesieniu do spółek kapitałowych w organizacji. A do takich należy spółka z o.o. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 161 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Może ona zaciągać zobowiązania i uzyskiwać prawa . A te zdarzenia w związku z tym powinny być ujmowane w księgach rachunkowych.