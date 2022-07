Spółka uważała, że kataforeza jest elementem procesu produkcji wyrobów metalowych (naczep, przyczep i zabudowy samochodowej), więc składa się na cały proces metalurgiczny. To by oznaczało, że miał węglowy zużywany w malowaniu jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z akcyzy są czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.