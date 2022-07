Spytała o to spółka, która umożliwia klientom nabywanie towarów z opóźnionym terminem płatności. W tym celu otrzymują oni kartę partnerską z limitem (nie jest to karta płatnicza). Po zakupie przy użyciu tej karty klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji (dokument niefiskalny niebędący paragonem). Dane o tej transakcji są natomiast przesyłane do systemu, który automatycznie wystawia i przesyła faktury elektronicznie.