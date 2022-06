W życie wchodzą dziś przepisy art. 31-35 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Przesądzają one o tym, że przysługujące samorządom zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej - mające rekompensować straty związane z wejściem w życie drugiej wersji Polskiego Ładu i obniżką stawki PIT z 17 do 12 proc. - będzie w 2023 r. dzielone proporcjonalnie do planowanych na ten rok dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT. Zgodnie z ocenami skutków regulacji ustawy do podziału ma być dodatkowo 10,3 mld zł, choć sam rząd szacuje, że straty JST z tego tytułu wyniosą w 2023 r. ponad 11 mld zł (pisaliśmy o tym w artykule „Subwencja dla samorządów - sprawiedliwa, ale niepewna”, DGP nr 104/2022).