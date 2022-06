Takich obaw nie mają jedynie programiści. Dlatego – jak mówi Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton – ulga IP Box stała się w zasadzie ulgą IT Box – korzystają z niej niemal sami programiści – komentuje ekspert.

Na to zjawisko zwróciliśmy już uwagę w artykule „IP Box to w praktyce ulga IT Box” (DGP nr 55/2021).