Podatnicy od dawna skarżą się RPO, że skarbówka wykorzystuje ten przepis tylko po to, aby nie doszło do przedawnienia. Dlatego już w 2014 r. został on skarżony przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 31/14). W styczniu 2017 r. TK rozpoznawał ten wniosek, ale postanowił zamknąć rozprawę i otworzyć ją na nowo bez wyznaczania nowego terminu. Sprawa pozostaje więc nierozstrzygnięta od ośmiu lat, a resort finansów uzależnia ewentualne działania legislacyjne od stanowiska TK.