W tym roku firmy aż do 19 kwietnia czekały na elektroniczny formularz CIT-8 (wersja 31), aby rozliczyć się z dochodów za 2021 r. W tym czasie MF przesunęło termin złożenia tej deklaracji - z 31 marca do 30 czerwca (rozporządzenie z 17 marca 2022 r., Dz.U. poz. 639). Jednak zwłoka w udostępnieniu formularza utrudniła rozliczenie tym, którzy chcieli rozliczyć się z CIT już na początku roku. Co prawda resort przyznał, że do czasu udostępnienia aktualnego formularza w wersji 31 podatnicy mogą zrobić to na druku CIT-8 we wcześniejszej wersji 30, ale zastrzegł, że warunkiem jest prawidłowe odzwierciedlenie zdarzeń zaistniałych w 2021 r.