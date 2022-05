Co prawda podatnicy, organizacje przedsiębiorców i inne podmioty nie składają broni, walcząc, by przepisy konstytuujące podatek minimalny zostały zmodyfikowane ze skutkiem jeszcze od 2022 r. lub ich stosowanie zostało odsunięte w czasie, jednak obecny stan prawny wskazuje na to, że po zakończeniu roku podatkowego niektóre spółki będą musiały dokonać rozliczenia tej daniny. Nic więc dziwnego, że z kolejnymi miesiącami podatnicy – czy to z własnej inicjatywy, czy to motywowani otrzymywanymi różnego rodzaju ofertami pomocy w rozliczeniu podatku minimalnego – coraz częściej z niepokojem spoglądają na art. 24ca ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 872; dalej: ustawa o CIT), normujący tę daninę.