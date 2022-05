Po poniedziałkowej publikacji DGP („Samotny rodzic rozliczy się z «połową dziecka»”; DGP nr 93/2022) w mediach rozpoczęła się awantura, że nowe przepisy dyskryminują osoby samodzielnie wychowujące potomstwo. Przypomnijmy, że będą one w gorszej sytuacji niż bezdzietne małżeństwo. Ci ostatni przy rocznym dochodzie 60 tys. zł nie zapłacą w ogóle podatku, a podatek samotnego rodzica wyniesie 1,8 tys. zł, bo zgodnie z uchwalonymi przepisami rozliczy się on bowiem tylko z „połową dziecka”. Co do zasady osoba samodzielnie wychowująca dziecko nie będzie już mogła, tak jak dotychczas, obliczać podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu. Po zmianach zapłaci daninę w wysokości 1,5 raza podatku obliczanego od dochodów podzielonych przez 1,5.