Wyjaśnił, jak rozumieć warunki, o których mowa w art. 4 pkt 35 lit. b ustawy o CIT (analogicznie w art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o PIT). Jeśli dany podmiot je spełnia, jest traktowany jako spółka nieruchomościowa. To oznacza m.in., że gdy nierezydent sprzedaje udziały lub akcje takiej spółki, dające mu co najmniej 5 proc. głosów, to ona sama musi pobrać i wpłacić 19-procentow podatek „u źródła”.