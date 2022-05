W niektórych sytuacjach przychód ten może być zwolniony z PIT . W uzasadnieniu sędzia Jerzy Płusa odwołał się do utrwalonej już w tej kwestii linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, której przykładem są wyroki z 29 listopada 2018 r. (sygn. II FSK 799/18), z 21 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1476/18) i z 16 lutego 2022 r. (sygn. akt II FSK 1435/19).

Najnowsze orzeczenie dotyczyło spółki należącej do międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, która w związku z trudnościami biznesowymi nie mogła okresowo zagwarantować pracy wszystkim pracownikom. Postanowiła więc oddelegować część z nich do pracy w zakładach należących do zagranicznych spółek powiązanych.