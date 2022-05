Zgodnie bowiem z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., z tym że nie mniej niż 8 proc.

Poprzednia podwyżka stóp procentowych miała miejsce 7 kwietnia br. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wzrosła wtedy z 10 proc. do 12 proc. Wcześniej odsetki od zaległości podatkowych rosły 9 marca br. (z 8,5 proc. do 10 proc.) i 9 lutego br. (z minimalnego poziomu 8 proc. do 8,5 proc.). Ekonomiści nie wykluczają, że najnowsza podwyżka wysokości stóp procentowych NBP nie będzie ostatnią. Stawka odsetek od zaległości podatkowych może więc znów wzrosnąć. ©℗