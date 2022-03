Chodziło o odsetki od środków na mieszkaniowych rachunkach powierniczych wypłacane przez bank na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy). Jeżeli byłby to dla deweloperów przychód z kapitałów pieniężnych, to bank musiałby jako płatnik potrącić i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany 19-proc. podatek, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT