Do sądów wojewódzkich podatnicy złożyli ponad 1,1 tys. więcej skarg (wzrost o ok. 9 proc.), z tym że załatwiono ich o 91 mniej (to różnica na tle ogólnej tendencji).

Natomiast do NSA wpłynęło o ponad 4 tys. więcej skarg kasacyjnych w sprawach podatkowych (wzrost o ok. 80 proc.), a sąd ten załatwił ich 257 więcej.

W 2021 r. potwierdziła się też inna tendencja z lat poprzednich - większość spraw wygrywa fiskus. Na 12 934 skargi sądy wojewódzkie przyznały rację podatnikom w 3361 sprawach (25,99 proc.). To prawie tyle samo co rok wcześniej, gdy podatnicy wygrali w 25,7 proc. spośród rozpoznanych spraw podatkowych.

Ze statystyk wynika jednoznacznie, że wzrosła liczba skarg na interpretacje indywidualne. To przełamanie wieloletniej tendencji spadkowej. W 2021 r. do sądów wojewódzkich podatnicy złożyli 1643 takie skargi. Dla porównania w 2020 r. - 1372.

Spośród wojewódzkich sądów najbardziej obciążony był jak zwykle WSA w Warszawie. Wpłynęło do niego 28 506 skarg, co stanowi ponad 33 proc. ogółu wpływu do wojewódzkich sądów administracyjnych we wszystkich sprawach (nie tylko podatkowych).