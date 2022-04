Sprawa dotyczyła mężczyzny, który współorganizował przemyt papierosów z terenu spoza Unii Europejskiej (Białorusi) na terytorium UE (Litwy). Pojazd przewożący towar został zatrzymany zaraz po tym, jak przekroczył granicę. To spowodowało wygaśnięcie długu celnego od przemycanych papierosów. Zgodnie bowiem z art. 124 ust. 1 lit. e unijnego kodeksu celnego (UKC) dług wygasa, „jeżeli towary podlegające należnościom celnym przywozowym lub wywozowym uległy przepadkowi lub zostały zajęte i równocześnie lub w późniejszym terminie ulegają przepadkowi”.

Odwołał się jednak od tej decyzji, bo uważał, że skoro wskutek zatrzymania przemycanych papierosów wygasł dług celny, to analogicznie powinien też wygasnąć obowiązek dotyczący akcyzy i VAT od importu.

Spór o to dotarł aż na wokandę naczelnego sądu administracyjnego, który zawiesił postępowanie i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE . Spytał, czy dług celny wygasa wyłącznie gdy przemycany towar został zatrzymany na unijnej granicy, czy także potem, i czy wygaśnięcie obowiązku zapłaty cła może oznaczać również brak obowiązku zapłaty akcyzy i VAT od importu.

Orzekł również, że wygaśnięcie długu celnego nie oznacza wygaśnięcia zobowiązań podatkowych. Przypomniał, że zgodnie z art. 2 lit. b unijnej dyrektywy 2008/118 wyroby akcyzowe podlegają opodatkowaniu już z chwilą ich wprowadzenia na terytorium UE. Podatek staje się wymagalny z chwilą dopuszczenia towarów do konsumpcji, a przez dopuszczenie do konsumpcji należy uznać również przemyt towaru. Wynika to z art. 7 ust. 1 i ust. 2 lit. d wspomnianej dyrektywy. Żaden z jej przepisów nie mówi o wygaśnięciu obowiązku zapłaty akcyzy z chwilą wygaśnięcia długu celnego – podkreślił TSUE. Dodał, że ten sam wniosek dotyczy VAT od importu.