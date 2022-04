Wydzielenie regionalnych spółek celowych, by prowadziły one sprzedaż detaliczną, ale przy zachowaniu przez centralę pełnej odpowiedzialności za kluczowe decyzje gospodarcze, to sztuczna restrukturyzacja – orzekł NSA

Chodziło o spółkę, która w lipcu 2016 r. rozpoczęła wdrażanie pilotażowego programu restrukturyzacyjnego. Miał on poprawić efektywność zarządzania siecią sprzedaży Ostatecznie jednak zrezygnowała z pierwotnie rozważanego modelu „jeden sklep – jedna spółka”. Postanowiła wybrać inny, w którym miało funkcjonować kilkanaście podmiotów regionalnych. Nadzorowałyby one – jako spółki celowe – sprzedaż w poszczególnych województwach.