Tak wynika z wyliczeń sporządzonych przez firmę Grant Thornton. W tabeli pokazujemy, jak kwota brutto (przed opodatkowaniem i składkowaniem ) przedkłada się na kwotę netto (do ręki) w zależności od przyjętych zasad, tj. obowiązujących: do końca 2021 r., od początku 2022 r. (czyli według Polskiego Ładu), a także jak będzie od 1 lipca br. Przypomnijmy, że projekt, który w ubiegłym tygodniu trafił do konsultacji, zakłada, że przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną płaconą za siebie i za osoby współpracujące - do łącznej wysokości rocznego limitu. W 2022 r. ma on wynieść 8700 zł, potem będzie co roku waloryzowany.