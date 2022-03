Z kolei jeśli firma chce bezpośrednio pomagać Ukraińcom, to musi przekazanie takich darów opodatkować według stawki właściwej dla danego towaru lub usługi. Eksperci mówią jednak tak: stawka nie jest problemem dla firm. Istotne jest to, czy przysługuje im przy tym prawo do odliczenia VAT. Tymczasem w tym zakresie nic się nie zmieniło - co nie oznacza jednak, że sprawa jest prosta i wątpliwości nie ma.