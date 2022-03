Chodziło o kobietę, która w 2013 r. kupiła połowę nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, a drugą połowę dostała w darowiźnie w 2014 r. W ten sposób stała się jedyną właścicielką budynku. W 2018 r. sprzedała go za 365 tys. zł. Część pieniędzy przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, a część (100 tys. zł) zamierzała wydać do końca 2020 r. na nabycie od byłego męża – na podstawie ugody sądowej – połowy nieruchomości, której była współwłaścicielką i w której mieszkała. Małżonkowie nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego w 1993 r., a rozwiedli się w 2009 r. Podatniczka planowała wyremontować tę nieruchomość za pieniądze , które pozostałyby jej ze sprzedaży domu.