Opóźnienie w odebraniu towaru przez klienta nie jest czymś wyjątkowym. Taka sytuacja może być jednak źródłem wątpliwości co do właściwej stawki VAT , jeśli produkty spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196; dalej: ustawa o VAT) zostały odebrane wbrew zamówieniu np. 1 lutego zamiast 31 stycznia, a przed dostawą nie dokonano zapłaty. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy jeśli w takim przypadku faktura została wystawiona w styczniu, to sprzedawca musi zapłacić VAT wykazany w fakturze na zasadach określonych w art. 108 ustawy o VAT, czyli dotyczących pustych faktur.