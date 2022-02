Można całkowicie zrezygnować z inwestycji i co roku wypłacać wspólnikom zysk, a mimo to zapłacić niższy podatek niż przy klasycznym CIT. A wszystko to jeszcze w tym roku, bo estoński system można wybrać przez cały rok.

Korzyść z niego może być nawet porównywalna ze zwolnieniem przysługującym w strefach inwestycyjnych. Co więcej, gdyby wybór estońskiego CIT okazał się jednak mniej opłacalny, można z niego zrezygnować, i to nawet już po roku. Czasem tylko wiąże się to z dodatkowym podatkiem (patrz ramka).