Małżonkowie nie tylko mogą dwukrotnie odliczyć od PIT kwotę wolną w wysokości 30 000 zł, ale też - jak potwierdził niedawno resort finansów - dwukrotnie skorzystają z ulgi dla klasy średniej. Wspólne rozliczenie pozwoli też lepiej sytuowanemu współmałżonkowi uniknąć opodatkowania dochodów 32-proc. stawką daniny. Do tego rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci mogą skorzystać z tzw. ulgi cztery plus, czyli nowego zwolnienia podatkowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT.