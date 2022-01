Wczoraj rząd przyjął projekt kolejnej nowelizacji Polskiego Ładu, ale ma on na celu tylko przeniesienie do ustawy rozwiązań zapisanych w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 28). Chodzi więc jedynie o odroczenie terminu poboru i przekazania do urzędu skarbowego części zaliczek na PIT