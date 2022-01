Wskazane regulacje wskazywałyby na to, że odpowiedź na pytanie czytelnika powinna być przecząca. Nie będzie mógł być opodatkowany na zasadach ogólnych, ale, co istotne, dopiero od 2023 r. Obowiązek stosowania do przychodów z najmu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został bowiem odsunięty w czasie o rok. Otóż poprzez regulacje przejściowe – zawarte w art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu – ustawodawca zgodził się na to, by podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu stosowali zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. To oznacza, że w bieżącym roku podatnicy mogą jeszcze opodatkowywać dochód z najmu stawką ustaloną według skali podatkowej, czyli również rozliczać koszty uzyskania przychodu. Z ust. 2 tego samego art. 71 Polskiego Ładu wynika, że maksymalnie do końca 2022 r. podatnicy PIT mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Co prawda ustawodawca zapomniał wprowadzić przepis, który w takiej sytuacji zawiesiłby w stosowaniu zasadę, według której tego rodzaju rzeczy i prawa są środkami majątku trwałego niepodlegającymi amortyzacji. Niemniej jednak zdaniem przedstawicieli resortu finansów już sam fakt, że prawodawca godzi się na zaliczanie takich odpisów amortyzacyjnych do kosztów, oznacza, iż podatnicy czerpiący zarobek z najmu nieruchomości mieszkalnych, którzy nie płacą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą amortyzować nieruchomości oddawane w najem (odpowiedź MF została zamieszczona w artykule „MF wyjaśniło, jak kontynuować amortyzację nieruchomości”, DGP nr 231/2021). Co prawda trudno bezkrytycznie zgodzić się z taką wykładnią, która nie wynika z literalnego brzmienia przepisów, jednak zapewne to ona będzie miała zastosowanie w praktyce.