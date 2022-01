- To kolejny przykład niedopuszczalnego modyfikowania prawa podatkowego. Jest to nieakceptowalne, nawet jeżeli działania ministerstwa są w tym zakresie korzystne dla podatników - komentuje Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię.

Jego zdaniem jeżeli faktycznie podatnicy mieliby zyskać prawo do składania PIT-2 w dowolnym momencie roku, to konieczna jest zmiana przepisów.

Obecna wykładnia MF jest ryzykowna dla pracodawców. - Moim zdaniem bez zmian legislacyjnych zastosowanie się do stanowiska MF może na gruncie obowiązujących przepisów rodzić odpowiedzialność karną skarbową pracodawcy za pobór podatku w zaniżonej kwocie niż należnej - przestrzega Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors.

Po co ten formularz

PIT-2 to oświadczenie, które składa pracownik, gdy chce, aby pracodawca uwzględniał mu w zaliczkach na PIT kwotę zmniejszającą podatek. W tym roku wynosi ona 425 zł miesięcznie.

Jeżeli pracownik nie złoży takiego formularza, to pracodawca musi pobrać wyższą zaliczkę na PIT , więc pracownik dostanie mniejszą wypłatę, a kwotę wolną będzie mógł odzyskać dopiero po zakończeniu roku (o ile nie potrącił jej inny zakład pracy).

Co mówi przepis…

Artykuł 32 ust. 3 ustawy o PIT stanowi jednoznacznie, że płatnik zmniejsza zaliczkę na PIT o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, „jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru”.

- Również w objaśnieniach do formularza PIT-2 napisano, że „oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym” - zwraca uwagę Jarosław Józefowski.

…a co MF

W opublikowanym na stronie podatki.gov.pl przewodniku ministerstwo wyjaśniło to natomiast tak: „Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku”.

Stanowisko MF jest więc korzystne dla podatników. Wynika z niego, że podatnik może złożyć oświadczenie PIT-2 w dowolnym momencie i płatnik musi je uwzględnić.

Wykładnia kontra prawo

- Problem polega na tym, że z przepisu wynika co innego. Nie jest prawdą, że pracownik może skutecznie złożyć oświadczenie w dowolnym momencie roku. Byłoby to rozwiązanie dobre, korzystne, racjonalne, ale… jest niezgodne z przepisami, bo te wyraźnie ograniczają termin do złożenia PIT-2 - mówi Radosław Kowalski.

- Co więcej - dodaje Jarosław Józefowski - interpretacja Ministerstwa Finansów jest również sprzeczna z treścią aktualnego formularza PIT-2.

Zdaniem obu ekspertów jeżeli pracownik nie złoży formularza PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym (i nie zrobił tego w żadnym z poprzednich lat, np. rozpoczynając pracę w danym zakładzie), to nie istnieje podstawa prawna pozwalająca pracodawcy na uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek.

Czym to grozi płatnikowi

Jarosław Józefowski podkreśla, że jeśli podatnik i płatnik zastosują się do stanowiska MF, to może to mieć negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Jako podstawę prawną wskazuje art. 78 kodeksu karnego skarbowego, który mówi: „Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Pieniądze nie przepadną

Jeśli więc podatnik nie złożył PIT-2 przed pierwszą wypłatą (i nie uczynił tego wcześniej), to - zdaniem ekspertów - pracodawca powinien pobierać zaliczki na PIT bez pomniejszania ich o kwotę zmniejszającą podatek. Kwota wolna nie przepadnie - pracownik odzyska ją w zeznaniu rocznym.

Z przepisów wynika, że w trakcie roku może zacząć ją naliczać tylko nowy pracodawca, a więc gdy pracownik zmieni miejsce zatrudnienia.

- W tym przypadku nie ma przeszkód do złożenia PIT-2, bo będzie to miało miejsce „przed pierwszą wypłatą” - wskazuje Radosław Kowalski. W takiej sytuacji nowy pracodawca będzie odliczał co miesiąc kwotę zmniejszającą podatek, a to, czego nie odliczyła poprzednia firma, podatnik odzyska przy rozliczeniu rocznym. ©℗

Jak brzmi przepis, a jak jest interpretowany