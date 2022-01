Chodzi o nową ulgę dla klasy średniej. Jej stosowanie to obowiązek pracodawcy (chyba że pracownik go z tego obowiązku zwolni). Z przepisów wynika, że jeśli miesięczny przychód pracownika mieści się w widełkach od 5701 zł do 11 141 zł, to płatnik musi zastosować za ten miesiąc ulgę, a więc pobrać pomniejszoną zaliczkę na PIT