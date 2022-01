Problem pojawi się w sytuacji, gdy w trakcie roku nie dojdzie do takiego wyrównania. Co do zasady podatnik będzie musiał wykazać w zeznaniu rocznym podatek obliczony według Polskiego Ładu i odjąć zaliczki pobrane przez płatnika. Jeśli wyjdzie niedopłata, to podatnik będzie musiał dopłacić PIT . Jeśli wyjdzie nadpłata, podatnik dostanie zwrot.