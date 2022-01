ZUS zapewniał wówczas, że co prawda przepisy ustawy systemowej zobowiązują płatników składek do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz opłacenia należnych składek w określonych datach, są to jednak terminy maksymalne. Ich dotrzymanie gwarantuje brak odsetek za zwłokę, ale nie zabrania zapłaty składki z wyprzedzeniem. Warunkiem jest jedynie to, by płatnik uregulował wszystkie należności do ZUS (tj. na wszystkie fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne), nie zalegał ze składkami oraz złożył potrzebne dokumenty rozliczeniowe. Organ rentowy zapewniał, że wpłata zostanie wtedy rozliczona zgodnie z dyspozycją płatnika.