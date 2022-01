DGP poprosił Ministerstwo Finansów o odniesienie się do obu tych zarzutów. Z ustnej na razie odpowiedzi wynika, że ochotnicy należący do korpusu służby cywilnej, którzy zgłoszą się na dyżur, mogą liczyć na wypłatę dodatku zadaniowego.

Jak wynika z medialnych doniesień, w co najmniej kilku urzędach skarbowych położonych na terenie różnych izb administracji skarbowych dodatek zadaniowy miałby wynosić 1 tys. zł brutto miesięcznie.

W komunikacie z 7 stycznia br. napisało: „Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Dlatego mimo już wdrożonych zmian na infolinii Polskiego Ładu, od poniedziałku wzmacniamy ją kadrowo, tak żeby każda osoba mająca pytania lub wątpliwości, szybko otrzymała na nie odpowiedź. Urzędy skarbowe będą też czynne od wtorku dłużej, od 8:00 do 19:00, żeby każda osoba, która ma wątpliwości, mogła zadzwonić lub przyjść i zapytać o najlepszą dla siebie opcję”.

- Tylko nieliczne, duże urzędy skarbowe mają obecnie zapewnioną całodobową ochronę. Większość - tylko do godz. 18 z zastrzeżeniem wydłużonych godzin pracy w kilku dniach roku wybranych według polecenia zamawiającego - tłumaczy nasz rozmówca z urzędu skarbowego, który prosi o anonimowość.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej wystosował 8 stycznia br. list do premiera i ministra finansów. W liście napisano, że pracownicy urzędów skarbowych nie są w stanie „z pełnym przekonaniem” informować obywateli o przepisach Polskiego Ładu, bo - jak podkreślają związkowcy - nawet sami rządzący nie są przekonani co do tego, jak interpretować te przepisy i jaki będzie ich ostateczny kształt.