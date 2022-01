Pracownicy zarabiający miesięcznie do 5,7 tys. zł brutto na zmianach zyskają, a ci zarabiający do 12,8 tys. zł brutto na pewno nie stracą – informowało wielokrotnie Ministerstwo Finansów, prezentując założenia Polskiego Ładu. Chociaż resort opiera swoje zapowiedzi na prawidłowych wyliczeniach, pierwsze dni obowiązywania reformy pokazały, że praktyka jest bardziej skomplikowana niż teoria. Wszyscy tacy pracownicy zyskają lub przynajmniej nie stracą, ale w ujęciu rocznym. Ich pensja miesięczna w niektórych przypadkach może być zaś niższa niż do tej pory.

Polski Ład spowodował, że składka zdrowotna nie jest już odliczana od podatku, co jest zmianą negatywną dla podatników. Są też zmiany dla nich pozytywne: podniesienie kwoty wolnej i drugiego progu oraz nowa ulga dla klasy średniej. Gdy pierwsi pracownicy (nauczyciele i mundurowi) otrzymali wypłaty za styczeń płatne z góry, okazało się, że zmiana negatywna została już zastosowana, a zmiany pozytywne z różnych powodów mogły nie zostać uwzględnione przy kalkulacji wynagrodzenia. W efekcie niektórzy pracownicy otrzymali „na rękę” nawet o kilkaset złotych mniej, niż zarabiali do tej pory. Na wyrównanie musieliby czekać aż do 2023 r., kiedy to złożą zeznanie rocznie PIT i otrzymają zwrot nadpłaconego podatku.

Dlaczego wynagrodzenia były niższe?

W środę na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller przepraszał osoby, „które spotkały się z chwilowymi, ale mimo wszystko niedogodnościami”. Wiceminister finansów Jan Sarnowski przedstawił cztery możliwe powody niższych wypłat za styczeń:

Niezłożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 niezbędnego, by kwota zmniejszająca podatek była uwzględniona już w trakcie miesiąca. Taki druk składa się zwykle przy podejmowaniu nowej pracy i nie trzeba go ponawiać co roku. Do tej pory kwota zmniejszająca była niewielka i niezłożenie takiego wniosku nie było specjalnie odczuwalne. Teraz jednak kwota zmniejszająca znacznie wzrosła i jej nieuwzględnienie powoduje, że pracownik bardziej odczuje negatywne aspekty Polskiego Ładu (brak odliczenia składki zdrowotnej) niż aspekty pozytywne. Dlaczego ktoś miałby nie złożyć PIT-2? Wiceminister stwierdził, że „tego rodzaju konieczność mogła nie zostać u wszystkich pracodawców dopełniona”. Są też jednak inne możliwe powody – np. nie można złożyć PIT-2, gdy prowadzi się działalność gospodarczą albo pobiera świadczenia z niektórych funduszy;

Niepotrzebnie złożony wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej;

Specyficzną sytuację osób pracujących na części etatów jednocześnie w różnych miejscach;

Sytuację, w której podatnik w ubiegłym roku przekraczał drugi próg podatkowy, a w tym roku go nie przekroczy (ten problem szerzej opisujemy w tekście "Oto jeden z powodów niższej pensji po Polskim Ładzie").

Rozporządzenie w sprawie zaliczek

Ministerstwo Finansów zapowiada wydanie rozporządzenia, które spowoduje, że już od lutego wynagrodzenia nie będą już niższe od dotychczasowych. W piątek minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że projekt jest już gotowy. Nie został jednak dotąd opublikowany. Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że rozporządzenie będzie zawierało następujące rozwiązania:

Oświadczenie PIT-2 będzie można złożyć w dowolnym momencie , a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku, jak jest obecnie. PIT-2 będzie ważny od kolejnego miesiąca bezterminowo, aż do jego wycofania. Jeśli ktoś dotąd nie złożył tego wniosku, będzie mógł więc to nadrobić. Od następnego miesiąca zaliczka na podatek odprowadzana od jego wynagrodzenia będzie niższa, a zatem wynagrodzenie netto będzie wyższe. Ważne, by pamiętać, że PIT-2 składa się tylko u jednego pracodawcy. W przeciwnym razie można narazić się na konieczność uiszczenia aż 5100 zł niedopłaconego podatku po rozliczeniu PIT.

, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku, jak jest obecnie. PIT-2 będzie ważny od kolejnego miesiąca bezterminowo, aż do jego wycofania. Jeśli ktoś dotąd nie złożył tego wniosku, będzie mógł więc to nadrobić. Od następnego miesiąca zaliczka na podatek odprowadzana od jego wynagrodzenia będzie niższa, a zatem wynagrodzenie netto będzie wyższe. Ważne, by pamiętać, że PIT-2 składa się tylko u jednego pracodawcy. W przeciwnym razie można narazić się na konieczność uiszczenia aż 5100 zł niedopłaconego podatku po rozliczeniu PIT. W dowolnym czasie, z mocą na kolejny miesiąc, będzie można wycofać pochopnie złożony wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym. Obecne przepisy w ogóle nie przewidują możliwości rezygnacji z takiego wniosku.

w ujęciu miesięcznym. Obecne przepisy w ogóle nie przewidują możliwości rezygnacji z takiego wniosku. Zarabiający do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, którzy na nowych zasadach musieliby zapłacić w pierwszych miesiącach wyższą zaliczkę na podatek niż w zeszłym roku, będą mogli stosować zeszłoroczną, niższą wysokość zaliczki . Prawdopodobnie chodzi tu o pracowników, którzy w ubiegłym roku przekroczyli drugi próg podatkowy, a w tym roku go nie przekroczą. Jeśli jednak zdecydują się na niższe zaliczki w trakcie roku, po rozliczeniu PIT będą musieli uiścić niedopłacony w trakcie roku podatek.

. Prawdopodobnie chodzi tu o pracowników, którzy w ubiegłym roku przekroczyli drugi próg podatkowy, a w tym roku go nie przekroczą. Jeśli jednak zdecydują się na niższe zaliczki w trakcie roku, po rozliczeniu PIT będą musieli uiścić niedopłacony w trakcie roku podatek. Nadpłata zaliczek na podatek za styczeń zostanie zwrócona – najpóźniej poprzez zaliczenie jej na poczet zaliczki za luty. „Chcemy, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jeszcze w styczniu dostały zwrot nadpłaty [zaliczki na podatek]” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Kościński. Dodał, że zwrot otrzymają również nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiają do 12,8 tys. zł brutto.

Korzystne zmiany także dla emerytów

Z wypowiedzi ministra Kościńskiego dla PAP wynika również, że resort pracuje nad jeszcze jedną zmianą. Ma spowodować, że emerytury do 12,8 tys. zł brutto będą obciążone podatkiem i w takim samym stopniu tak jak do tej pory. To korzystna zmiana dla osób otrzymujących emerytury wyższe niż ok. 5 tys. zł. Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zasady Polskiego Ładu powodują, że wysokość ich świadczenia netto jest niższa niż w 2021 r. Prawdopodobnie rozwiązaniem dla emerytów będzie konstrukcja podobna do ulgi dla klasy średniej, która obecnie przysługuje tylko pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.