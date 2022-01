W podanym stanie faktycznym jest mowa o zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości. Podatnik dokonał wpłaty na poczet jej spłaty, z tym że nie pokryła ona w pełni zaległości. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały regulacje prawne wspomnianej ordynacji podatkowej, a ściślej rzecz ujmując art. 55 par. 2 oraz art. 62 par. 4. Z pierwszego przepisu wynika, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, to środki te zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości oraz odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Jak zaś podano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 lutego 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 757/18): „W sytuacji gdy wpłata dokonana przez podmiot jest mniejsza od kwoty zaległości wraz z odsetkami, wpłacający nie ma prawa określać, na co wpłacone środki mają być przeznaczone. Zaliczenie takiej wpłaty następuje bowiem w sposób określony przez ustawodawcę w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę”.