Hity i buble wskazali eksperci. Daleko im jednak do retoryki Ministerstwa Finansów przedstawiającego Polski Ład w samych superlatywach. I tak jego zdaniem „niższe podatki zapłaci 18 mln osób. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym najmniej zarabiający i ok. 2/3 emerytów i rencistów. 32 proc. podatek zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas - ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce”. Tyle MF. Co na to eksperci? Jakby mówili o zupełnie innych zmianach.