Na łamach DGP wielokrotnie pisaliśmy o problemie nowo tworzonych spółek jawnych, bo powstają one dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i wtedy dopiero rozpoczyna się ich rok obrotowy. To by oznaczało, że spółka nie może złożyć wcześniej informacji CIT-15J (bo jeszcze nie istnieje).