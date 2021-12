Nadal jednak co tego obowiązku pojawiają się wątpliwości.

Z pytaniem w tej sprawie napisała do Redakcji czytelniczka, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wyjaśniła, że od 1 listopada br. stosuje kasę fiskalną, ale nie jest to urządzenie działające online (nie ma bowiem obowiązku stosowania takiego typu kasy). „Czy w takim przypadku muszę posiadać od 1 stycznia 2022 r. terminal płatniczy” – zapytała.

Czytelniczka będzie miała obowiązek przyjmować płatności bezgotówkowe np. za pośrednictwem terminala. Wynika to z art. 22 Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustawy o PIT, o CIT i innych ustaw (Dz.U. poz. 2105).

Nakłada ona na przedsiębiorców już od 1 stycznia 2022 r. wymóg przyjmowania płatności bezgotówkowych (np. kartą lub telefonem) – jeśli klient zechce w ten sposób zapłacić. Obowiązek ten jest zapisany w nowym art. 19a ust. 1 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Płatność będzie można przyjąć przykładowo za pośrednictwem terminala płatniczego, ale też - jak twierdzą eksperci - można to zrobić poprzez BLIK.

Z kolei w nowym ust. 2 w art. 19a prawa przedsiębiorcy przewidziany jest jedyny wyjątek od nowego obowiązku. Dotyczy on przedsiębiorców, który nie mają „obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm)”.

Nie ma wiec znaczenia czy przedsiębiorca użytkuje kasę z papierowym czy elektronicznym zapisem kopii (tj. starej generacji) czy działającą online (najnowszej generacji) – jeżeli ma obowiązek ewidencji obrotu będzie też musiał przyjmować płatności bezgotówkowe.

To, jakiej kasy używa czytelniczka, ma znaczenie jeżeli chodzi o integrację kasy.

Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców od 1 lipca 2022 r. „przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (…), zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych”.

W praktyce chodzi o kasy fiskalne online, bo rozporządzenia techniczne wymagają, aby posiadały one interfejsy komunikacyjne, umożliwiające co najmniej współpracę z terminalem płatniczym. Takich wymogów nie ma co do drukarek fiskalnych i kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. To oznacza, że podatnicy, którzy używają takich urządzeń muszą jedynie od 1 stycznia 2022 r. zapewnić klientom możliwość zapłaty w formie bezgotówkowej.